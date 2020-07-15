В Воронеже волонтеры строят плот для выгула 70 бездомных собак

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В Воронеже строят плот для бездомных собак. Фото: Facebook и скрины из видео в VK

В Воронеже волонтеры под руководством хозяина приюта для животных «Дора» Юрия Шамарина строят огромный плот для выгула собак. Он предназначен для вывоза животных из приюта на «остров Надежды» и в другие места в окрестностях, где собаки смогут вволю погулять. Плот будет курсировать по водохранилищу до ВоГРЭСа и Чертовиц.

По словам инициатора, на плот поместятся до 70 четвероногих. Его площадь будет 120 м кв, вес — в районе 3-4 т, а грузоподъемность около 20 т. Он задумывается как 2-х этажный. Его оборудуют специальными дорожками и лесенками для собак. В поход планируется брать с собой печку и кастрюлю, чтобы варить животным кашу. Команда так же планирует придумать специальный флаг и вывешивать его перед каждым путешествием. Плавсредство строится на свои сбережения.

Юрий Шамарин мечтает так же как-нибудь высадиться с питомцами на главной площади города и устроить там флэш-моб с участием горожан и детей. Главная же цель строительства — привлечь как можно большее внимание к проблемам бездомных животных. Юрий Иванович надеется, что таким образом питомцы смогут активнее находить себе хозяев.

«Я – мечтатель. Представляете, с флагом и по Воронежскому водохранилищу. Это будет здорово!» - говорит волонтер.

По самым скромным подсчетам, армия бездомных собак в России насчитывает от 14 до 23 млн, кошек — от 7 до 40 млн.