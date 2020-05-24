Согласно статистике, Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом

Эксперт поделил регионы страны на 4 зоны по темпам улучшения ситуации.

Россия прошла пик заболеваемости. Фото: spbdnevnik.ru, beol.hu, m.pln24.ru

Эксперт Центра экономических исследований в области статистики и моделирования Агаси Тавадян сообщил, что все регионы России прошли пик заболеваемости. Хотя пока рано говорить, что страна справилась с коронавирусом. Ученый согласно статистике разделил регионы на 4 зоны.

Зеленая — быстрыми темпами идет снижение заболеваемости. К таким причислены: Магадан, Подмосковье, Брянск, Тверь, Курск, Белгород, Воронеж, Пенза. А также округи: Карачаево-Черкеский, Адыгейский, Тувинский, Забайкальский, Приморский, Дагестанский, Калмыкский и Чеченский.

Желтая — плавно снижается заболеваемость. Это: Новгород, Тула, Липецк, Саратов, Рязань, Нижний Новгород, Калуга, Ульяновск. Также обнадеживающе дела обстоят в Северной Осетии, Карелии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Татарстане, Ханты-Мансийске.

Светло-красная — достигнута стабильность. Снижения заболеваемости пока нет, но и увеличения тоже. Сюда вошли: Калининград, Архангельск, Смоленск, Новосибирск, Амурск, Томск с областями. Башкирия, Бурятия, Чувашия, Хакасия, Краснодар, Пермь, Хабаровск, Ямало-Ненецкий округ и Санкт-Петербург.

Красная — заболевших все еще больше чем выздоровевших. К таким отнесены: Севастополь и Крым, Коми, Алтай, Удмуртия, Мурманская, Самарская и Орловская области, Ненецкий и Еврейская автономии.

По оставшимся округам данные требуют уточнения.

При этом, как ранее заявлял Михаил Мишустин, правительство продолжит предоставлять медучреждениям бесплатные тесты вплоть до 1 мая 2021 года.