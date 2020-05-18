Названы особенности спортивной LADA Granta Drive Active

«Гранта» стала спортивнее внешне, но мотор ожидаемо остался прежним.

Фото: LADA Granta, источник: «АвтоВАЗ»

На российском рынке предлагается много современных, безопасных и технологичных автомобилей, но именно LADA Granta со старой «восьмерочной» платформой, «воющей» коробкой и бюджетным салоном всё равно популярна. Названы особенности модели 2020 года в спортивной комплектации Drive Active, которая заменила вариацию Sport.

Особенности внешности

От стандартной LADA Granta «драйвовую» версию отличают новые бампера с красными вставками, накладки на пороги, спойлер на крышке багажника и оригинальные 15-дюймовые колесные диски. Благодаря уменьшенному клиренсу, который составляет 130 мм, автомобиль получил более низкую посадку. Разработчики утверждают, что это повлияло на аэродинамику и управляемость. Внешность «Гранты» доработана красными акцентами весьма удачно и намекает на яркое впечатление от вождения.

Техническая часть

Под капотом LADA Granta Drive Active расположился стандартный 1,6-литровый мотор мощностью 106 «лошадок» и 148 Нм крутящего момента. Агрегат проверен годами и единственным элементом, за которым нужно следить — это ремень ГРМ. Трансмиссия представлена 5-ступенчатой механической либо автоматической КПП. В автомобилях с «механикой» установлена более короткая «главная пара», дающая «Гранте» больше динамики.

Фото: LADA Granta, источник: «АвтоВАЗ»

Владельцы авто на тематическом форуме Drive2 отмечают, что разгон «до сотни» составляет 10,0-10,5 секунды, хотя стандартная модель пересекает отметку за 11,6 секунды. Таким образом, спортивная «Гранта» оказалась ниже и быстрее стандартной, но назвать её спорткаром всё равно сложно.

Что по салону?

Особенностью интерьера LADA Granta Drive Active стали новые передние сиденья с боковой поддержкой и красными тканевыми вставками. Главными опциями автомобиля стали подогрев передних сидений, кондиционер, аудиосистема с поддержкой Bluetooth и USB-разъемом. В остальном это тот же узнаваемый «бюджетник» с жестким пластиком и механическими стеклоподъемниками на задних дверях.

Фото: LADA Granta, источник: «АвтоВАЗ»





Что касается стоимости, то LADA Granta с механической КПП доступна по цене в 654 тыс. рублей, а за версию с автоматической трансмиссией придется заплатить 679 тыс. рублей.