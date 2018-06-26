В сети показан странный пикап-кроссовер Geely Farizon FX

В основе этого автомобиля лежит Geely Boyue Pro.

Фото: Geely Farizon FX, источник: Carscoops

Мы знаем об автомобилях в кузовах пикап и кроссовер, но что, если совместить их в одно? Получится что-то вроде этого Geely Farizon FX, который накануне показал в сети портал Carscoops.

Автомобиль выглядит одновременно забавно и странно. Известно, что грузовик построен на базе кроссовера Geely Boyue Pro и появится в китайских дилерских центрах в конце 2020 года.

Farizon FX и Boyue Pro почти идентичны D-стойкой, тогда как первый принимает совершенно другую форму в попытке стать более утилитарным.

Фото: Geely Farizon FX, источник: Carscoops

Пикап-кроссовер на 361 мм длиннее внедорожника – его габариты составляют 4905х1831х1713 миллиметров. Размер колёсной базы составляет 2670 мм, а грузовой платформы – 1125 мм.

Что касается технических характеристик, под капотом странного Geely Farizon FX установлен 1,8-литровый турбированный бензиновый двигатель от Boyue Pro. Это единственный мотор, доступный автомобилю, и его мощность составляет 184 лошадиные силы. Максимальная скорость пикапа-кроссовера составляет 150 км в час.

Фото: Geely Farizon FX, источник: Carscoops

Стоит отметить, что это не первый Geely, когда речь заходит о превращении легковых автомобилей в пикапы. Ещё в начале 2000-х китайская марка выпустила серию небольших грузовичков на базе хэтчбека Haoqing.