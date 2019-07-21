ГАЗ-24 с мотором от Chevrolet Corvette показали в Сети

Перед владельцем стояла задача построить самую быструю «Волгу».

Фото: ГАЗ-24 с LS3, источник: Instagram-аккаунт @abramchok

Трудно отрицать, что ГАЗ-24 получился симпатичным автомобилем, дизайн которого не взят от иномарок, а схожесть с некоторыми «американцами» легко объяснить, ведь 80-е года практически все выглядели в таком стиле. Однако модели не хватало одного «пунктика», чтобы стать ближе к американским масл-карам — тяговитого агрегата. Исправить это решили народные умельцы — так, в социальной сети Instagram показали «Волгу» с мотором Chevrolet Corvette.

Теперь под капотом у этого ГАЗ-24 установлен 6,2-литровый 500-сильный двигатель LS3, который уже в стоке выдает 430 лошадиных сил. Этот атмосферный V8 звучит агрессивно с кастомным выхлопом. Теперь всё встало на места — у «Волги» есть и внешний вид масл-кара, и мотор.

Владельцем автомобильного «чуда» является Роман Абрамов, который показал самую быструю «Волгу» с мотором от Chevrolet Corvette в своём аккаунте @abramchok. К сожалению, на тюнингованном ГАЗ-24 не поездить на дорогах общего пользования, да и о каком-либо комфорте можно забыть. Пользователи Instagram комментируют переделку: «Лютый Волгарь получился», «Хорошо идет!».

Чтобы оправдать звание самой быстрой «Волги», машину облегчили, убрав ненужное — обшивку и старые сиденья. Заднюю часть вовсе распилили, и теперь в багажнике картошку возить не получится. Это, в первую очередь, спортивный болид, и его стихия — гоночная трасса и дрифт.