Раскрыты особенности Chery Tiggo 2 с пробегом

«Китаец» похвастает просторным салоном, богатым оснащением, бодрой ездой, но расстроит жесткой подвеской.

Фото: Chery Tiggo 2, источник: Chery

В последние годы китайский автопром радует качеством сборки и оснащенностью большинства автомобилей. Не стал исключением в этом ряду и Chery Tiggo 2. Блогер с YouTube-канала «Dizzlike Channel» раскрыл особенности «поднебесного» кроссовера с пробегом.

Салон Chery Tiggo 2 отличается твердым пластиком на передней панели и дверных картах, но, как отметил блогер, такая обшивка свойственна бюджетным автомобилям. Также интерьер китайского кроссовера похвастает достаточно большим пространством на передних и задних сиденьях – люди с ростом 180 см и выше смогут удобно расположиться на креслах первого и второго рядов. Но при этом обзорщик подчеркивает, что при перевозке крупногабаритных предметов может пострадать кожзам на дверных панелях.

Багажник на «Тигренке» не радует объемом, но удивляет шумоизоляцией – блогер отмечает, что не во всяком бюджетном автомобиле может быть «шумка». Места в грузовом отделе достаточно для того, чтобы перевозить разные необходимые мелочи.

Уже в «базе» Chery Tiggo 2 впечатляет наличием литых колесных дисков и дисковых тормозов, чего нет даже на автомобилях Renault за 1,5 млн рублей.

С места «Тигренок» трогается резво, но при езде дают о себе знать короткие передачи трансмиссии – обзорщик говорит, что таким поведением китайский кроссовер напоминает ВАЗ-21099. Также блогер подметил отзывчивый руль, регулируемым в двух плоскостях. Подвеска на Chery Tiggo 2 жестковатая, но при этом автомобиль «ходит» из стороны в сторону, хотя в повороты машина входит легко.

Фото: Chery Tiggo 2, источник: Chery

Chery Tiggo 2 с пробегом можно назвать хорошим автомобилем для городской черты. Несмотря на жесткую подвеску, китайский кроссовер хорошо едет, отличается «нарядным» видом, богатым оснащением в базовой комплектации и привлекательной отделкой салона. Такой автомобиль, стоимость которого на вторичном рынке достигает отметки в 500 000 рублей, может стать достойной альтернативой LADA XRAY.