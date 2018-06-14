Автомобилисту подойдёт комплектация Luxe, если он любит рыбалку и езду с комфортом.

Покупая автомобиль в зрелом возрасте, человек учитывает не только стоимость, но и ходовые качества, отзывы других автовладельцем и личный опыт. Например, новый обзор на YouTube-канале «Bashkort LADA» говорит о том, что LADA Vesta SW Cross может стать лучшим вариантом для пенсионеров. 73-летний водитель пересел с Hyundai Solaris на «ВАЗ», а блогер обосновал его выбор.

Первым делом обозреватель отметил, что автовладелец интересуется рыбалкой, а 203-милиметровый клиренс обеспечивает LADA Vesta SW Cross проходимость. Кроме того, выбор пожилого водителя пал на комплектацию Luxe с 1,6-литровым мотором мощностью 106 лошадиных сил и «механикой», поскольку комфорт для него превыше всего.

«Машина-то хорошая и обвес радует, но посадка высоковатая. Отцу сложно залазить», — поделился мнением пользователь портала Drom.ru.

Не секрет, что пенсионеры тяжело переносят смену температуры и страдают от болей в спине. Поэтому, чтобы избежать проблем со здоровьем, водитель взял LADA Vesta SW Cross Luxe, в салоне которой есть: климат-контроль, 3-уровневый подогрев передних сидений, регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, а также возможность раскладывать задние сиденья в пропорции 60/40.

Что касается безопасности, то пенсионер установил ECO-сигнализацию с одним брелоком, так как в остальном остался доволен. Такие «плюшки» как противобуксовочная система, подушки безопасности, круиз-контроль, ограничитель скорости, датчики дождя и света помогут пожилым автомобилистам справиться с управлением LADA Vesta SW Cross.

Несмотря на достоинства, низкая шумоизоляция может раздражать пожилых людей в разы больше, чем молодых автомобилистов. Поэтому, по словам пользователя Drive2.ru с ником StyleGarage, владельцам придётся потратить 32 тысячи рублей на установку дополнительной шумо- и виброобшивки внутри салона.

Также обозреватель «Драйва2» с ником artemspec уверяет, что машина уступает по управляемости и качеству отделки. Но зато оправдывает себя ценой в 883 900 рублей.