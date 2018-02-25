Toyota показала на видео Harrier четвертого поколения во всей «красе»

Новый «японец» получил стильный и смелый дизайн передней части и базируется на платформе TNGA.

Фото: Toyota Harrier IV, источник: GaadiWaadi

Toyota Harrier представляет собой среднеразмерный кроссовер, который выпускается с 1997 года. Недавно японская компания показала на видео «Харриер» четвертого поколения во всей «красе».

Стоит упомянуть, что количество предварительных заказов на новый Toyota Harrier достигает 27 000 единиц, о чем сообщает издание GaadiWaadi. Японский кроссовер следующей генерации от предшественника отличается более смелой и стильной передней частью. В «передке» автомобиля замечены острые светодиодные фары с утонченной хромированной верхней радиаторной решеткой.

Задняя часть «Харриера» в четвертом воплощении получила стройные светодиодные фонари, соединенные светодиодной полосой, которая проходит через весь багажник машины. Также японский кроссовер похвастается такими решениями как электрический люк на крыше и комплекс Toyota Safety Sense, включающий в себя ассистента предупреждения фронтальных столкновений и интеллектуальный парктроник.

В основе нового Toyota Harrier лежит архитектура TNGA, а под капотом расположился бензиновый двигатель объемом 2,0 литра на 171 лошадиные силы или гибридный агрегат на базе 2,5-литрового движка с суммарной мощностью в 218 «лошадок».

Фото: экстерьер и интерьер Toyota Harrier IV, источник: Toyota

На внутреннем рынке Toyota Harrier четвертой генерации предлагается по цене от 2 990 000 иен или 1 987 000 рублей. В настоящее время «Харриер» доступен в России только в подержанных вариантах по цене от 980 000 до 2 000 000 рублей. Какие будут цены на новый японский кроссовер для РФ и приедет ли он к нам вообще, пока неизвестно.