Шпионские фото обновленного Hyundai Tucson 2020 показали в Сети

Модернизированный кроссовер получил незначительные изменения экстерьера, интерьера и технической составляющей.

Фото: Задняя чаасть Hyundai Tucson 2020, источник: Car And Bike

14 июля 2020 года на индийском рынке появится обновленный Hyundai Tucson 2020, который представили еще на выставке Auto Expo. «Кореец» должен был поступить в продажу сразу после мероприятия, но режим самоизоляции попрепятствовал этому. Как сообщает издание Car And Bike, модернизированный «Туссан» начал появляться в дилерских центрах, о чем свидетельствуют опубликованные в Сети свежие шпионские снимки – корейский кроссовер сфотографировали рядом с одним из автоцентров.

Как отмечает индийский портал, рестайлинговый Hyundai Tucson получит две модификации – GL и GLS. Судя по фотографиям, обновление корейского кроссовера сводится к косметическим изменениям внешности, интерьера и пересмотра силовой линейки. «Туссан» обзаведется каскадной радиаторной решеткой, полностью светодиодными фарами, светодиодными ДХО, модернизированными противоуманками, другими легкосплавными колесными дисками, раздельными задними фонарями и пересмотренными бамперами.

В салоне обновленного Hyundai Tucson появится новая приборная панель, «парящий» дисплей мультимедийной установки и интерфейс BlueLink Hyundai. Кроме того, корейский кроссовер получил электрические регулировки передних сидений, беспроводную зарядку, электрический люк, дистанционный запуск двигателя, систему охлаждения кабины и электронный ручной тормоз. Среди систем безопасности «Туссана» стоит выделить ABS, EBD, интеллектуальный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, контроль за рядностью движения и ассистент спуска-подъема.

Под капотом обновленного Hyundai Tucson расположится 2-литровый бензиновый двигатель на 150 лошадиных сил, сочетающийся с АКПП. Также машину оснастят 182-сильным дизелем, который тоже будет работать с «автоматом». По всей видимости, «механика» для рестайлингового «корейца» не предусмотрена.

Фото: Салон Hyundai Tucson 2020, источник: Car And Bike

Как отмечает издание Car And Bike, главными конкурентами обновленного Hyundai Tucson станут Jeep Compass и Honda CR-V. По словам журналистов зарубежного портала, корейский кроссовер будет намного премиальней тестовой модели, и если это так, то в России такой тоже нужен.