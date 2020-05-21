Рендер оранжевой Toyota Supra в стиле «Форсаж» образца 2021 года показали в Сети

Графическая модификация культовой «японки» из не менее культового фильма понравилась автолюбителям.

Фото: приближенный рендер Toyota Supra, источник: Youtube-канал SRK Designs

Автолюбители-киноманы помнят Toyota Supra 4-го поколения оранжевого цвета, которая появилась в знаменитом фильме «Форсаж» 2001 года и принадлежала персонажу актера Пола Уокера. В августе 2019-го в соцсети Instagram опубликовали снимки оранжевой «Супры» 5-го поколения, которую заметили на съемках 9-й части культовой франшизы, но позже фото удалили. Пока одни фанаты ждут выхода ленты в 2021 году, другие пытаются заранее представить в деталях, как будет выглядеть легендарная «японка» на экране — в Сети уже показали рендер модели.

Автором рендера стал независимый индийский дизайнер, который опубликовал свои труды на Youtube-канале SRK Designs. В ролике он запечатлел процесс создания рендера автомобиля образца 2021 года в стиле «Форсаж» с нуля, с помощью исходного изображения Toyota Supra в новейшем кузове.

Фото: скриншот рендера Toyota Supra, источник: Youtube-канал SRK Designs

Дизайнер преобразил внешний вид «Супры», наградив ее аэродинамическим обвесом с новыми выштамповками и диффузорами. Изменилась и передняя часть Toyota Supra за счет обновленных решетки радиатора и светодиодных «противотуманок», которые автор закрыл защитной сеткой.

Не обошлось и без колесных дисков с новым рисунком, а также антикрыла-«скамейки», которое помещено на заднюю часть «Супры». Капот «японки» дизайнер тоже ожидаемо оснастил воздухозаборником.

Фото: Toyota Supra (2001) и актер Пол Уокер, источник: Screen Rant

Знаете ли Вы? Оригинальная оранжевая Toyota Supra A80 из «Форсажа» 2001 года была продана на аукционе Mecum в 2015 году за 185 000 долларов.

В завершение кузов Toyota Supra из исходного желтого цвета перекрасили в оранжевый и украсили боковую дверь, арки, пороги и крылья машины стикерами, которые присутствовали на «Супре» из 1-го «Форсажа».

Судя по комментариям на канале, автолюбителям «японка» пришлась по душе и навеяла ностальгию по любимому фильму. «Двух глаз недостаточно, чтобы увидеть эту машину», «Один из лучших твоих рендеров», «Годный контент», — хвалят дизайнера пользователи.

Скриншоты процесса создания рендера Toyota Supra, источник: Youtube-канал SRK Designs

Насколько этот рендер будет похож на новую «киношную» Toyota Supra, если машину действительно «реинкарнируют» в «Форсаже 9», автолюбители смогут узнать после премьеры фильма, дату которой перенесли на 2 апреля 2021 года.