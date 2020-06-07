Французский седан порадовал большим дорожным просветом, функциональностью и экономичностью, но расстроил шумоизоляцией, плохой музыкой и «троением» движка.

Фото: Renault Logan II, источник: drive2.ru

На портале Drive2.ru появился отзыв о Renault Logan II после 9 000 км. Автовладелец назвал плюсы и минусы «француза».

Плюсы

Высокий клиренс, за счет чего «Логан» не цепляется бамперами об бордюр и не трется другими местами об дорожное покрытие, тогда как на Hyundai Solaris уже были бы повреждения. Большой дорожный просвет доставляет удобства при посадке в салон Renault Logan.

«Нужно постараться, чтобы где-нибудь черкнуться», - заметил автолюбитель.

Умеренный расход топлива, составивший в смешанном режиме 8,4 литра на 100 км. Автомобилист придерживается спокойной манеры езды, но иногда выжимает все из 87-сильного движка.

Функциональность. Renault Logan оснащен всем необходимым для комфортной езды. Среди нужных опций автолюбитель указал на аудиосистему, кондиционер, круиз-контроль и стеклоподъемники.

«Для меня есть все, что нужно в авто», - подчеркивает владелец.

Качественное освещение. Как отметил автомобилист, к головным фарам и ДХО претензий нет.

Минусы:

После 5 000 км появился непонятный звук, который напоминает «троение» мотора либо треск изношенных тормозов. Такая неполадка раздражает водителя, и в скором времени хозяин обратится к дилерам, чтобы устранить поломку.

Плохая шумоизоляция – при езде в «Логане» громко при любой скорости. Автовладелец подчеркивает, что посторонние звуки приходится заглушать музыкой.

Некачественная магнитола, из-за чего «запираются» колонки при прослушивании мелодий. Особо эта проблема проявляется при увеличении громкости до позиций 17-18.

Фото: Приборная панель Renault Logan II, источник: drive2.ru

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Особое удовольствие автолюбителю доставляют дневные ходовые огни, которые ярко освещают путь в ночное время. В целом, автовладелец доволен Renault Logan II, так как машины хватает для ежедневных поездок на короткие расстояния.