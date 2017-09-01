Автоблогер сравнила новый VW Polo с LADA Vesta Luxe и назвала четыре отличия

«Веста» оказалась дороже ожидаемой цены, но «побогаче».

Фото: YouTube, канал «Лиса Рулит»

Недавно блогер на YouTube-канале «Лиса Рулит» купила VW Polo 2020 года за 948 000 рублей. Она была уверена, что за те же деньги можно взять «топовую» LADA Vesta и еще останется, однако цена российского седана её удивила — 960 000 рублей. По итогу автоблогер сравнила новый Volkswagen Polo с LADA Vesta Luxe и назвала четыре отличия между машинами.

Первое — моторы

По её словам, немецкий лифтбек оснащён автоматической коробкой передач, мотором 1.6 мощностью 110 лошадиных сил и подлокотником за 3 000 рублей, в остальном он ничем не отличается от «базового» Volkswagen Polo. В свою очередь под капотом LADA Vesta в комплектации Luxe находится 1,6-литровый агрегат от Renault, который взаимодействует с вариатором и передним приводом. Это преимущество данной комплектации, поскольку пользователи Drom.ru не раз жаловались «вазовский» мотор в котором обрывался ремень ГРМ.

Что касается проходимости и динамики, то автомобили находятся на одном уровне. Крутящий момент на Volkswagen Polo равен 155 Нм, а на LADA Vesta SW — 152 Нм, но мощность у неё выше — 113 «лошадей».

Второе — све

Обозреватель подчеркнула, что в отличие от «базового» Volkswagen Polo, в «топовой» LADA Vesta нет светодиодных фар. По этой причине владельцы «Весты» меняют свет и пользователь с ником 1ntercept на портале Drive2.ru — один из таких. Цена вопроса — от 500 рублей.

Фото: новый свет на «Весте», источник Drive2.ru

Третье — объём багажника

У «Поло» 2020 года не только кузов лифтбек, но и объём багажного отсека на 80 л больше: 550 против 480 л. И даже складной ряд сидений не переубедил автоблогера. Однако пользователи портала Drom.ru полностью довольны не только размером отсека, но и крышкой, и ручкой.

Четвёртое — салон

Обилие ярких цветов и хромированных вставок простят салон LADA Vesta, по мнению автомобилистки. При этом пластиковая приборная панель есть в обоих машинах, а вот климат-контроля, подогрева переднего и заднего рядов сидений, обогрева руля и переднего стекла у Volkswagen Polo нет. «Немец» в комплектации Respect может похвастаться кондиционером и подогревом переднего ряда сидений. Стоит добавить, что «Веста» славится обилием места в салоне и светодиодными лампами внутри.

К сожалению, от неаккуратных стыков и дубового серого пластика в LADA Vesta никуда не деться, но разработчики постарались компенсировать недостатки чёрным «дорогим» потолком.

Фото: YouTube, канал «Лиса Рулит»

По итогу блогер заявила, что не согласна с ценой на LADA: «Это наш автомобиль и всё равно, что из нашего у него ничего нет. Правда, салон там точно российский». Также она отметила, что, проехав 600 километров на новом Volkswagen Polo, она поняла, что в нём нет отличий от старой модели, но сидеть внутри гораздо приятнее.