Шумахера заметили на Майорке

Журналистам удалось узнать, что выздоравливающий семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер отпраздновал свое 50-летние на вилле, которая находится на испанской Майорке.

Выяснилось, что буквально в конце прошлого года Михаэль Шумахер был перевезен из виллы на женевской озере в другу виллу, которая называется Yasmin и находится в Порт-д’Антракс. Транспортировка бывшего гонщика осуществлялась 20 декабря с помощью вертолета. Уже новый год Шумахер встречал со своей семьей на курорте. Такую деятельность в жизни популярного бывшего спортсмена оценили очень положительно его армия поклонников, так как они уверены, что значит здоровье у легендарного немца идет на поправку.

3 января Михаэлю Шумахеру исполнилось 50 лет. В этот день его семья официально выступила перед общественностью заявив, что сегодняшний именинник находится в надежных руках, при этом информация о состоянии его здоровья будет держаться в строжайшей секретности. Семья бывшего гонщика «Формулы-1» сделает все, чтобы дальнейшая жизнь Шумахера была максимально спокойной и отдаленной.

Напомним, что 17 декабря в СМИ просочилась информация о том, что здоровье Михаэля Шумахера заметно улучшилось, он больше не прикован к кровати и способен самостоятельно дышать. Бывший гонщик продолжает свое восстановление после полученной черепно-мозговой травмы в 2013 году во время падения со склона горы в Альпах. В результате травмы спортсмен впал в кому, которая держалась целых четыре года. Восстановление Шумахера до недавних событий проходило в вилле, которая расположена на берегу Женевского озера. Известно, что лечение проходит очень затратно, в неделю тратится примерно 50 тысяч фунтов стерлингов.