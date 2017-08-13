Российская сборная может не выступить на Олимпиаде-2020 в Токио

Олимпийская сборная России может пропустить Олимпиаду-2020 в Токио. Такой вариант рассматривает Международная ассоциация легкоатлетических федераций(IAAF).

Виной всему послужил прошлогодний скандал с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил. Международная ассоциация легкоатлетических федераций завела собственное расследование на спортсмена по части нарушения правил доступности. Ассоциация обвиняет спортсмена в сoкрытии информации о местонахождении, пропуске нескольких антидопинговых тестов, предоставлении ложных данных. До выяснения всех деталей, с 3 августа 2018 IAAF отстранила Лысенко на неопределенный срок.

Это происшествие дало повод задуматься об отстранении всей сборной России, так как ассоциация подозревает чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики в том, что они все знали о допинговых проблемах Лысенко и намеренно подделывали его документы.

О ситуации высказался и известный немецкий журналист Хайо Зеппельт, который в прошлом снял серию документальных фильмов о допинговых проблемах в российском спорте. У себя в Twitter журналист утверждает, что ВФЛА ничему не учится и продолжает создавать проблемы и собственным спортсменам и мировому сообществу.