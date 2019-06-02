Российские легкоатлеты смогут принять участие в Олимпиаде в Токио

По заявлению пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойлом, сборная России по легкой атлетике сможет принять участие в Олимпиаде 2020 года в Токио.

Сообщается, что легкоатлеты из России получившие допуск к участию в международных странах, смогут принимать участие в соревнованиях, проходящих с 21 июня по 1 июля 2019 года на Европейских играх.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сборная может не выступить на Олимпийских играх 2020 в Токио, из-за разгоревшегося скандала с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко. Сообщалось, что легкоатлет несколько раз не являлся на сдачу антидопинговых тестов из-за проблем со здоровьем. В ответ на что Международная ассоциация легкоатлетических федераций выдвинула обвинение в предоставлении ложных данных и в подделке документов, предоставляемых спортсменом. После этих заявлений ассоциация сообщила, что будет проводить собственное расследование и отстраняет Лысенко от участия в соревнованиях на неопределенный срок.