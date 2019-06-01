Неймар вызван в суд по обвинению в изнасиловании

Полиция конфисковала телефон бразильской звезды футбола и вручила повестку в суд для дачи показаний.

Стражам порядка удалось застать форварда «ПСЖ» на базе национальной сборной, где футболисты команды готовились к Кубку Америки. Неймаром был подписан документ, который обязывает бразильца явиться в суд 7 июня и дать показания. Однако Конфедерация футбола страны внесла просьбу об отсрочке процесса в связи с проведением товарищеских матчей перед турниром. В итоге слушание перенесено на следующую неделю, точная дата пока не назначена.

Напомним, Неймар обвиняется в публикации фото интимного характера предполагаемой жертвы происшествия. Бразильским законодательством запрещены подобные действия без согласия второй стороны. Согласно уголовному кодексу страны футболисту грозит срок от 1 до 5 лет тюремного заключения.

Ранее девушка заявляла, что Неймар изнасиловал ее в одном из отелей Парижа вечером 15 мая. Сам спортсмен отрицает этот факт, назвав происходящее вымогательством.