Румынскому футболисту предложили контракт с необычными условиями

Хозяин футбольного клуба «Стяуа» из Румынии предложил игроку другой команды Янису Хаджи контракт, который помимо высокой зарплаты, включает в себя достаточно необычные условия.





Владелец румынского футбольного клуба Джиджи Бекали очень хочет видеть в своей команде игрока Яниса Хаджи, который сейчас выступает за «Вииторул». Чтобы завлечь желанного игрока, ему был предложен контракт с заработной платной 3,5 миллиона евро ежегодно. Помимо этого, в контракте есть такой пункт, который вынуждает Яниса Хаджи играть каждый матч без возможности замены. На этом условия контракта не ограничиваются, еще есть такой пункт, согласно которому руководство клуба не имеет права критиковать игру своего нового футболиста.



Сам футболист из «Вииторула» еще раздумывает над новым контрактом вместе со своим отцом, который является его футбольным агентам. Помимо этого, отец Яниса Хаджи является тренером его нынешней команды, в которой 22-летний футболист успел сыграть в 39 матчах, отдал 8 голевых передач и забить 14 голов.