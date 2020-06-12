Трансфер Смолова в «Сельту» предрешит кадровая революция в «Локо»

Испанский клуб попросил о продлении аренды форварда с последующим выкупом за €6,5 млн.

Глава совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков сообщил, что уход даже ключевых игроков в европейские чемпионаты — один из приоритетов клуба. Если, конечно, на них есть спрос, подчеркнул Мещеряков, подтверждая один из основных тезисов новой кадровой политики «Локомотива».

Действительно, кадровая революция в клубе предрешит трансфер Смолова в «Сельту», чей интерес к россиянину стал предметным после нескольких месяцев его пребывания в Испании. Команда из Виго попросила «железнодорожников» не только продлить аренду до конца чемпионата Примеры, но и высказала желание выкупить форварда у москвичей.

Правда, вместо запрашиваемых €8 млн, «Сельта» готова выложить только €6,5 млн, но в пределах таких сумм обе стороны компромисс, как правило, находят. Решение нынешней команды Фёдора очень показательно: на него рассчитывают в самый сложный период. За оставшиеся матчи первенства, «Кельтам» нужно сохранить прописку в высшем дивизионе, что станет судьбоносным и для Смолова, и для ряда ведущих игроков.

Россиянин с первых дней на Пиренеях заявлял, что и дальше хотел бы играть в Ла Лиге, намекая о нежелании возвращаться ни в «Локомотив», ни в РПЛ вообще. Ради этого, он сознательно пошёл на снижение зарплаты на €1 млн, что лишний раз подчёркивает его стремление продолжить карьеру в Европе.

Тем более, когда в «Локомотиве» происходят громкие перестановки. Многоопытный Фёдор понимает, что у нового тренера Николича будет своё мнение о тактике, стратегии и о составе, где ему попросту не найдётся места.

Продажа Смолова в «Сельту» будет лучшим исходом в сложившейся ситуации. «Железнодорожники» получат требуемую сумму и «облегчат» зарплатную ведомость на €3 млн. «Сельта» приобретёт нужного игрока, а Смолов, в который раз, попытается реанимировать свою карьеру.