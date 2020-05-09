Ротенберга рассмешили угрозы Рами отсудить у ФК «Сочи» зарплату в Лозанне

В ответ владелец клуба заявил, что французский защитник обманщик, намеренно скрывший травму.

Объявивший о своем уходе из ФК «Сочи» 34-летний Адиль Рами заявил, что планирует обратиться в международный спортивный арбитражный суд в Лозанне. Цель обращения — отсудить у российского клуба зарплату, которую ему не выплачивали. Владельца «Сочи» Бориса Ротенберга угрозы Рами рассмешили.

«Даже не знаю. Да пусть он идет куда хочет (смеется)», — прокомментировал ситуацию известный бизнесмен.

Со слов Ротенберга, конфликт между клубом и французским футболистом возник по вине последнего. Рами оказался обманщиком, скрывшим во время подписания контракта имевшуюся травму. Но заявлению владельца футбольного клуба РПЛ фанаты не поверили.

Болельщики начали активно высмеивать медицинскую службу «Сочи», проморгавшую травмированного игрока. Вот что, к примеру, пишут в комментариях на популярном спортивном портале Sports.ru:

С Адилем Рами клуб подписал контракт в феврале 2020 года. До этого защитник играл за турецкий «Фенербахче». По условиям контракта, в «Сочи» Рами должен был отыграть до конца сезона. Но на поле игрок так и не вышел, а в мае Адиль объявил о своем уходе из команды по причине невыплаты зарплаты.