Депутат Госдумы рассказал, за что Макгрегору могут «настучать по репе» в России

Что будет, если ирландец захочет получить российский паспорт, порассуждал Дмитрий Свищев.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Боец Макгрегор. Фото: pravda, cdnimg

Президент РФ одобрил изменения к законам, которые позволяют иностранцам получить гражданство РФ и не отказываться от имеющегося. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что этим может заинтересоваться завершивший ММА-карьеру Конор Макгрегор. Однако, продолжил парламентарий, если боец покажет свой непростой характер в России, ему могут «настучать по репе».

Нардеп отметил, Россия рада тем, кто хочет работать на её благо. Однако, проблема в том, что Макгрегору не удаётся погасить свой буйный характер. Депутат считает, что боец привык жить так, как ему позволяют в Ирландии.

Свищев предположил, что правила общественного поведения там иные, чем в России. Если чемпион начнёт себя вести в нашем государстве так, как он привык, ему могут просто «настучать по репе», не взирая на его известность.

В то же время, если Макгрегору удастся усмирить свой характер и соответствовать требованиям российского законодательства, то «пусть приезжает».

Депутат Госдумы считает, что Макгрегору приходится показывать скандалы, чтобы привлекать зрителей и рекламодателей, а на самом деле, он является «нормальным парнем», хотя неоднозначным и неординарным. Свищев продолжил, что ему рады в России и в качестве туриста, и в качестве потенциального гражданина.

Тем более, что спортсмен неоднократно позитивно высказывался об РФ. Макгрегор считает Путина «крутым мужиком», русских — «сильными людьми», которые чувствуют подвох, а Россию — одной из ведущих в мире держав.

Это стало поводом для предположений о том, что боец после завершения карьеры пожелает получить российское гражданство.