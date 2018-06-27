Боксёр Солуянова показала свою ударную технику в подмосковном парке

Открытую тренировку в рамках флешмоба «Боксируй везде» двукратная чемпионка России посвятила международному дню бокса.

Светлана Солуянова. Фото: kirov-portal, 73online

Светлана Солуянова решила присоединиться к акции, которую организовала Федерация бокса России к Международному дню бокса (22 июля). Спортсменка показала открытую тренировку в парке на свежем воздухе и разместила видео на своей страничке в Instagram.

Солуянова продемонстрировала каскад отточенных ударов. В посте она призвала всех любителей бокса присоединяться к флешмобу.

Светлана написала в своём Instagram: «Присоединяйтесь, друзья, буду рада видеть всех любителей и профессионалов! Боксируем ВЕЗДЕ».

Светлана Солуянова является российской спортсменкой, которая боксирует во второй наилегчайшей категории. Имеет звание мастера спорта – международника. Дважды побеждала в чемпионатах России, в 2012 и 2018 годах.

В 2012 году Светлана выиграла молодёжный чемпионат Европы, а в 2017 году силезский женский чемпионат по боксу.