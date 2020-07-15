Основатель UFC не решился пригласить Карелина из-за олигархов

Арт Дэйви сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион обошёлся бы ему дороже Майка Тайсона.

Аорт Дэйви и очередная победа Карелина. Фото: ufcbet,sport-express

Основателю популярного промоушена UFC Арту Дейви хотелось видеть в своих состязаниях знаменитого российского спортсмена по греко-римской борьбе. Он переговорил на эту тему с братьями Грейси. Те знали Александра Карелина под прозвищем «Эксперимент».

Такое прозвище борец получил за уникальные качества. Бытовало мнение, что его специально спроектировали российские учёные.

Однако основателя UFC ждало разочарование. Дело происходило в 1990 году и Арта проинформировали, что переходу Карелина в промоушен препятствуют политические и финансовые мотивы.

Дэйви сообщил: «Мне сказали, что люди, которые работали с Карелиным и контролировали его, запросили бы кучу денег».

Основатель промоушена продолжил, в России того времени спорт контролировали олигархи, которые хотели получать много денег. Таким образом, как считает Арт, знаменитый олимпийский чемпион обошёлся бы ему дороже Майка Тайсона.

Информация размещена спортивным новостным порталом RT.

Карелин входит в список 25 лучших спортсменов мира ХХ века. Атлет тринадцать лет не проигрывал ни одного поединка. За шесть лет не уступил ни единого балла при всех официальных схватках. Александр трижды выигрывал Олимпийские игры и один раз стал вторым.