С ударкой и без борьбы: Почему Тухугову будет тяжело в бою с Доуду

Новый соперник Зубайры своё единственное поражение в карьере потерпел после «гильотины». Но в партер канадца ещё нужно затащить.

Для победы Тухугову нужно постараться «опрокинуть» Доуду в партер. Фото: ММАция

Недавно стало известно, что очередным противником россиянина станет канадец Доуду. Схватка состоится в сентябре на UFC 253 в Лас-Вегасе. Хакима смело можно назвать одним из самых нестандартных бойцов полулёгкого дивизиона. Ответ на вопрос: почему Тухугову будет тяжело в бою с Доуду, можно получить, изучив особый стиль ведения поединка канадцем.

Как базовый кикбоксёр, Доуду обладает впечатляющей «ударкой», мастерски бьёт локтями и коленями, а в его хайкиках за внешней эффектностью кроется большая поражающая сила. При этом, свои 4 подряд победы боец одержал, что называется, без борьбы в партере, ловко избегая попыток соперников провести тейкдаун. Если же Хаким оказывался на канвасе, то быстро возвращался в родную стихию, чтобы решить исход противостояния в стойке.

Тухугов, используя навыки «родного» боевого самбо, может смело потягаться в размене ударами, но в этом случае россиянину нужно не уступить Доуду в выносливости. Хаким в большинстве победных схваток выдерживал 3 раунда и лишь в 2 случаях судьи отдавали одну из 5-минуток противнику.

Кстати, сетования отечественных фанатов на тему соперника-ноунейма для Зубайры, во многом несостоятельны. Нокаутирующий хайкик от Доуду в голову Йошинори Хори на UFC 240 был настолько впечатляющим, что канадец получил бонус в 50 тысяч долларов за бой вечера. После этого турнира имя Хакима было на слуху, а в его адрес сыпались поздравления от знаменитых бойцов.









Хорошим примером для Тухугова станет мастерство Дэнни Генри, который отправил Доуду в нокдаун, после которого накинул гильотину на шею канадца, нанеся ему первое поражение в карьере.