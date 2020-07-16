Рефлекс или страх? Фанаты разбирают, почему Спивак отшатнулся от Фелипе после взвешивания

Бразилец любит побеждать нокаутом, а «полярного медведя» таким способом уже побил американец Уолт Харрис.

Фелипе заставил дёрнуться Спивака после церемонии взевшивания. Источники: ringside24.com, correiodacidade.com.br

19 июля в Абу-Даби на острове Яс поклонников ММА ожидает сражение тяжеловесов Карлоса Фелипе и Сергея Спивака. Молдаванин выше соперника на 8 см, у него больше размах рук. На стороне Фелипе только 4 килограмма перевеса, но после церемонии взвешивания, когда Фелипе сделал выпад в сторону «полярного медведя», тот отшатнулся. Такая реакция не устроила поклонников молдаванина. И теперь фанаты из числа пользователей соцсетей разбирают, почему он дёрнулся: двигал им страх или безусловный рефлекс?

Представители лагеря «страха» утверждают, что Сергей испугался, и уже готов уклониться от потенциального удара. Однако другие поклонники считают, что это был безусловный рефлекс, а не страх.

«Любой бы на его месте моргнул, Дэйна по-твоему тоже трус?», — набросились они на оппонентов.

Но те продолжили настаивать, что Сергей не только моргнул, но и дёрнулся, а это говорит об испуге на подсознательном уровне.

Фанаты Спивака выясняют, из-за чего отшатнулся их кумир. Источник: instagram.com @ufcrussia

Несмотря на телосложение «колобка», бразилец любит побеждать нокаутом. Так он расправился с Франциско Сандро да Сильва Безерра, Вагнером Майа, Педро Мендесом. А Спивак потерпел поражение от технического нокаута в исполнении Уолта Харриса. В то же время на стороне Спивака то, что все соперники Фелипе тоже бразильцы, а значит Карлос имел дело только с похожими стилем боя, да и бойцы были не слишком известными даже в узких кругах. Спивак же, хоть и столкнулся с чередой неудач, привык побеждать досрочно, что говорит о мастерстве 25-летнего микс-файтера, да и опыта выступлений на международной арене у него больше.

Отсюда делаем вывод, что Сергей отшатнулся рефлекторно, и бояться Фелипе причин у него нет. Верные подписчики «полярного медведя» с нетерпением ждут боя, чтобы молдаванин проучил напористого бразильца.