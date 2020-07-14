Бен Аскрен хочет вернуться в UFC и провести бой с Хабибом

Бывший боец промоушена не может похвастаться достижениями в лёгком весе, однако отметил того спортсмена, с которым хотел бы встретиться при возможном возвращении на бойцовское шоу.

Бен Аскрен, а ниже Хабиб, с которым он хочет сразиться. Фото:vseprosport.ru, spletnik.ru

Аскрен дебютировал в UFC в 2019 и начал карьеру со 2 марта того года. Он перешёл в промоушен из боёв, в которых участвовал в азиатской организации ONE и хочет вернуться в бои, о чём сообщил на страничке в Twitter.

Сообщение Бена гласит: «Я хотел бы провести бой с Хабибом».

Бен отличился уже в первом бою в дебюте на UFC. Бойцу удалась эффектная победа над Робби Лоурером. После этого последовали два поражения. Хорхе Масквидаль сокрушил Асврена уверенным нокаутом. Второе поражение случилось от Демиана Майи, который против этого бойца применил удушающий приём.

После этого Бен Аскрен покинул UFC и в 2019 году объявил о завершении своей карьеры. Похоже, сейчас его вновь обуяли чемпионские чувства.

Хабиб Нурмагомедов, если Аскрен забыл, начал карьеру по смешанным единоборствам в 2008 году и сейчас бойцу 31 год. Счёт Хабиба в ММА равняется 28 побед в 28 поединках.

Достижения бойцов несопоставимы. Видимо, Бен Аскрен не хочет провести бой с Хабибом, а намерен просто напомнить о себе. Впрочем, о чём там напоминать.

А вот Хабиб уже «прёт» в UFC. Ему на помощь подтянулся Пётр Ян. Инсайдеры промоушена начали говорить о «русском феномене».

Ранее Аскрен очень лестно высказывался о Хабибе. Например, после его победы над Порье, Бен написал у себя в Twitter о предстоящем бое Хабиба с Фергюссуном: «Вот блин, Хабиб заставил его сдаться! Он — зверь. Теперь жду боя Хабиб — Фергюсон. Чем раньше поединок пройдет, тем лучше».