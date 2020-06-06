Дана Уайт восхитился победой Фигередо в UFC Fight Night 172

Яркий бой гарантирует сохранение легчайшего веса в UFC.

Фото: youtube.com, radiotimes.com

Сегодня завершился очередной турнир UFC, который определил чемпиона в наилегчайшем весе. Дана Уайт восхитился победой Дейвесона Фигередо над Джозефом Бенавидесом в UFC Fight Night 172. Эта победа сохранит легчайший дивизион, уверен Уайт.

После недавних событий в UFC аналитики предрекали ликвидацию наилегчайшему дивизиону. Эту тенденцию демонстрировало количество претендентов на пояс, сократившееся почти вдвое. Кроме того, сам Уайт высказывался о туманной судьбе дивизиона.

Тем не менее, зрелищная победа Фигередо изменила мнение. Поединок, который глава UFC назвал «чистым насилием», показал, что бои в наилегчайшем весе могут быть интригующими и зрелищными.

«Когда я в последний раз говорил о том, чтобы избавиться от дивизиона (наилегчайшего)? Да, это было здесь. Посмотри, как этот парень хорошо выглядел сегодня. Посмотри, что он сделал. В прошлом бою была тонна споров, от веса — до ударов головой. Здесь никаких противоречий не было».

Напомним, сегодня на «Бойцовском острове» в ОАЭ завершился очередной турнир UFC Fight Night. В первом же раунде Фигередо обеспечил себе преимущество удушающим приемом. До этого он трижды отправлял Джозефа Бенавидеса в нокдаун, и несколько раз пытался завершить бой в партере. Удачная попытка случилась за 12 секунд до конца раунда.