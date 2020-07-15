Макгрегор не вернется в ММА осенью из-за нежелания UFC заменять Хабиба

Гэтжи не будет проводить защиту пояса временного чемпиона легкого веса.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото: usatodsay.com, commons.wikimedia.org

На пресс-конференции после Fight Island 2 президент UFC Дана Уайт ответил на вопросы о будущих боях. По словам Уайта, американский боец Джастин Гэтжи не будет защищать временный титул чемпиона легкого веса.

С этим решением Конор Макгрегор лишился возможности взять реванш. Ирландский боец не вернется в MMA грядущей осенью из-за нежелания UFC заменять Хабиба Нурмагомедова.

Ни для кого не секрет, что целью Макгрегора является реванш, который Нурмагомедову нет смысла давать. Между тем, победа ирландца над Гэтжи не оставила бы выбора дагестанскому бойцу.

Напомним, после смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова Хабиб сохраняет молчание, что родило слухи о возможной отмене боя. В этом случае Гэтжи мог бы получить другого соперника.

Таким соперником мог стать и Макгрегор — завоевание временного титула свело бы его в октагоне с Хабибом Нурмагомедовым. Тем не менее, слова Уайта снижают вероятность такого развития событий.

«Они будут драться», ответил глава UFC на вопрос о готовности Нурмагомедова.

Напомним, весной 2018 года Хабиб Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над Элом Яквинтой. В октябре Нурмагомедов защитил свой титул в поединке с Конором Макгрегором в рамках UFC 229.