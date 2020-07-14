«Мы сейчас диктуем условия»: Менеджер Хабиба озвучил требование для боя с Макгрегором

Ирландец может рассчитывать на реванш после поединка с Исламом Махачевым.
Вероятность одного из самых ожидаемых боев UFC раскрыл представитель дагестанского бойца.
По его словам, ирландскому бойцу необходимо одержать верх над Исламом Махачевым. Победа в «интересном» бою даст право Макгрегору на реванш, отметил Али Абдель-Азиз.
Стоит отметить, что сейчас 28-летний Махачев продолжает серию из шести побед. Тем не менее, за его плечами пока нет титулов в рамках MMA.
Напомним, в начале года Макгрегор прервал череду поражений в поединке с Дональдом Серроне. Тогда же ирландский боец выразил желание получить реванш у Нурмагомедова.
Тем не менее, глава UFC Дана Уайт отказал Конору Макгрегору в поединке с Гэтжи за временное чемпионство, что снизило вероятность реванша.