«Все хорошо»: Умар Нурмагомедов прокомментировал состояние Хабиба

Брат «Орла» дал надежду фанатам ММА, что тот переживёт личную трагедию и вернётся в октагон.

Хабиб Нурмагомедов и его двоюродный брат Умар. Фото: ringside24.com, fighttime.ru

Умар Нурмагомедов успокоил поклонников Хабиба, который не появляется на публике продолжительное время. Подписчики чемпиона UFC, не получая ответов от своего любимца, предположили, что он может отказаться от предстоящего боя с Джастином Гэтжи после морального удара, связанного со смертью отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

Аккаунт Хабиба молчит. Сведения для его поклонников дал Instagram родственника «Орла». Умар получил вопрос о том, как себя чувствует Нурмагомедов.

Ответ был короток и прост:

«Всё хорошо» — сказал самый старший Нурмагомедов.

Старший Нурмагомедов «воспитывает» чемпиона. Источник: Instagram @umar_nurmagomedov

Вопрос о состоянии Хабиба появился под публикацией фото в Instagram Умара, на котором дядя Абдулманап устраняет слабые места в борьбе молодого спортсмена. Самый старший Нурмагомедов считал, что у Умара «хромает боковой контроль».