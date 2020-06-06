ТОП-5 дерзких бойцов UFC, которых проучил Дана Уайт

Некоторые бунтари одумались, другие получили время на размышление.

У Сехудо и Макгрегора есть время обдумать своё будущее в UFC. Фото: Новости ММА, Газета.Ру.

Один из своих главных принципов — не идти на поводу у дерзких бойцов, которые стремятся выторговать для себя лучшие условия, Дана Уайт старается не нарушать. Даже, если требования исходят от чемпиона двух дивизионов.

ТОП-5 «бунтарей», которых проучил президент организации, возглавил Генри Сехудо, когда внезапно объявил о завершении карьеры. Глава промоушена не стал в отчаянии заламывать руки и дал понять: Уходишь? Скатертью дорога!. Причиной демарша, как говорил Уайт, были не деньги, а очередные чемпионские претензии Сехудо. На этот раз — в полулёгком весе. Судя по всему, скорого камбэка Сехудо ждать не стоит.

«Трипл Си» своей персоной лишь пополнил ТОП-пятёрку бойцов, которых проучил глава промоушена. Макгрегора также не слишком интересовали деньги, но он требовал громких схваток. Попытка шантажировать организацию своим уходом с треском провалилась. Сейчас Конор получил время на раздумье, ожидает громких предложений, но натыкается на холодное молчание Уайта.

Полутяж Джон Джонс решил резко «переиграть» накануне супер-поединка с Фрэнсисом Нганну и запросил немыслимый для UFC гонорар в 30 млн долларов. Уайт долго не хотел выносить сор из избы, но был вынужден публично признать непомерные запросы Джонса. Чемпион попробовал вступить в открытую конфронтацию с промоушеном, но Дана не дрогнул. Джон был вынужден отступить, но нанёс большой ущерб своей репутации.

Крис Сайборг повезло меньше, чем Джонсу и Масвидалю. Фото: UFCBet, Новости бокса.

Хорхе Масвидаль похожим образом поставил денежный вопрос ребром, кивая на распределение доходов в НБА, НХЛ и НФЛ. Уайту подобные доводы не показались очевидными, и он дал понять, что никого не держит силой, ведь желающих биться за оговоренные гонорары — хоть отбавляй. Попав в ТОП-5 пострадавших от неуступчивости президента, Хорхе подчинился и вышел на очередные турниры на условиях UFC.

На примере Крис Сайборг глава организации наглядно продемонстрировал, что ему ничего не стоит уволить даже зрелищную и «прибыльную» чемпионку. Поводом стали нечестные слова Сайборг об Уайте, которые ей пришлось взять назад и извиниться. Но после этого дорога в промоушен для неё закрыта навсегда.