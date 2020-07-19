Хабиб рискует лишиться чемпионского пояса, в случае невыхода в октагон в 2020 году

Дана Уайт чётко обозначил время для защиты титула с Гэтжи.

Дана Уайт: «Бой Хабиба и Гэтжи пройдёт в октябре в Абу-Даби». Фото: ufcnews, bloodandsweat.

К огромной личной трагедии Хабиба — потери отца, большой мир ММА отнёсся с сочувствием. Даже самые непримиримые соперники выразили своё соболезнование, а Дана Уайт твёрдо сказал, что будет ждать звонка Нурмагомедова с сообщением о готовности защищать титул в бою с Гэтжи.

Но время шло, а ситуация с датой поединка не прояснилась. Более того, сейчас ситуация такова, что, в случае невыхода в октагон в 2020 году, Хабиб рискует лишиться чемпионского пояса. Президент UFC пока очень терпелив, но вчера деликатно сообщил, что поединок Нурмагомедова и Гэтжи пройдёт в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби — новой столице смешанных единоборств.

Заявление Уайта об ориентировочной дате титульного боя можно считать завуалированным, мягким, с учётом временных рамок, но однозначным ультиматумом Хабибу: выходи в октагон или освобождай пояс. Глава организации понимает, что из-за неопределённости начнётся роптание в среде претендентов — Фергюсона, Порье, Макгрегора и Оливейры, которых тотальное доминирование «Орла» годами оставляет лишь на подступах к вершине дивизиона.

Для Уайта бизнес всегда был на первом месте. Он прикладывает титанические усилия, чтобы удержать на плаву финансовое благополучие промоушена. Например, организация турниров с большим количеством топовых схваток — одна из новых стратегий UFC. Но держать в подвешенном состоянии чемпионский бой в лёгком весе для Даны Уайта — непозволительная роскошь во всех отношениях.

В команде Нурмагомедова пока однозначно уверены, что до октября не стоит ждать его возвращения в клетку. А одноклубник и друг Хабиба, Даниэль Кормье, и вовсе предполагает, что дагестанец будет «вне игры» до следующего года. Существует вероятность, что «Орёл» может сам отказаться от пояса, взяв длительный тайм-аут или вообще завершив карьеру.