Нокаут на 30 секунде: О первом поражении Армана Царукяна вспомнили на YouTube

На заре карьеры будущий многообещающий проспект UFC получил хороший урок от более опытного бойца.
Одним из самых ярких выступлений на недавнем UFC Fight Night 172 была победа Армана Царукяна над Дэйви Рамосом. 23-летний россиянин получил хорошие отзывы, а знаменитый комментатор Джо Роган назвал Армана «самым многообещающим проспектом» лёгкого дивизиона.
В этой связи на одном из YouTube-каналов вспомнили о первом поражении Царукяна, случившемся в бою с более опытным 24-летним Александром Белых на турнире «Восточный рубеж» 5 лет назад. 19-летний Арман тогда проводил лишь второй поединок в ММА.
Бросившись в схватку с «открытым забралом», он улетел в нокаут на 30 секунде 1 раунда после правого хука соперника. Удар был настолько силён, что Царукян ещё долго приходил в себя. Проигрыш мог негативно отразиться на всей его дальнейшей карьере — молодой боец рисковал утратить веру в себя и сломаться.
Но, через год, в матче-реванше он сумел закрыть досадное поражение, удушив Белых «гильотиной» в первом раунде. В дальнейшем Царукян продолжил выступления в отечественных промоушенах, был подписан в UFC, где уступил лишь раз — в бою с Исламом Махачевым и дважды победил.