Нокаут на 30 секунде: О первом поражении Армана Царукяна вспомнили на YouTube

На заре карьеры будущий многообещающий проспект UFC получил хороший урок от более опытного бойца.

На 30 секунде правый хук Белых отправил в нокаут Царукяна. Изображения: allboxing, YouTube.

Одним из самых ярких выступлений на недавнем UFC Fight Night 172 была победа Армана Царукяна над Дэйви Рамосом. 23-летний россиянин получил хорошие отзывы, а знаменитый комментатор Джо Роган назвал Армана «самым многообещающим проспектом» лёгкого дивизиона.

В этой связи на одном из YouTube-каналов вспомнили о первом поражении Царукяна, случившемся в бою с более опытным 24-летним Александром Белых на турнире «Восточный рубеж» 5 лет назад. 19-летний Арман тогда проводил лишь второй поединок в ММА.

Бросившись в схватку с «открытым забралом», он улетел в нокаут на 30 секунде 1 раунда после правого хука соперника. Удар был настолько силён, что Царукян ещё долго приходил в себя. Проигрыш мог негативно отразиться на всей его дальнейшей карьере — молодой боец рисковал утратить веру в себя и сломаться.

Но, через год, в матче-реванше он сумел закрыть досадное поражение, удушив Белых «гильотиной» в первом раунде. В дальнейшем Царукян продолжил выступления в отечественных промоушенах, был подписан в UFC, где уступил лишь раз — в бою с Исламом Махачевым и дважды победил.