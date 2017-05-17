От неизвестных бактерий в Японии погибло более 500 человек

От неизвестных современной науке бактерий в Японии погибло более 500 человек. Загадочная болезнь в течение года атаковала жителей страны.

По данным на 10 декабря умерло 525 человек. У всех был диагностирован стрептококковый токсический шоковый синдром (STSS). Болезнь протекает тяжело. У больных наблюдается жар, который сопровождается таки признаками, как боли в руках и ногах, появляются опухоли. В больницах отмечают, что всем заболевшим около 30 лет или более.

Сотрудники медучреждений сообщают, что с данным заболеванием ранее сталкивались. Однако открытием стал разносчик инфекции. Ими являются неизвестные до сегодняшнего дня бактерии. Их называют «плотоядные бактерии».

Лечению инфекционное заболевание поддается, но лишь на ранней стадии. Оказать противодействие источнику болезни могут только лекарственные препараты на основе пенициллина. В данном случае прибегают к антибиотикам. Других эффективных способ излечений еще не найдено.

Врачи призывают жителей Японии внимательнее следить за собой. И особенно за ступнями. Если появятся опухоли, то незамедлительно необходимо обратиться за специализированной медицинской помощью.