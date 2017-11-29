Даниэль Смит: в Швеции давно поняли, что переработка мусора в энергию решает проблему обращения с ТКО

На сайте ФАН выложена публикация за авторством Даниэль Смит (общественник и политический деятель из Канады). В ней рассказывается о том, как в Альберте (четвертая по величине и одна из богатейших провинций в Канаде) назрела проблема обращения с ТКО. Захоронение отходов не приносит должного эффекта, и в Альберте всерьез намерены взять на вооружение шведский опыт. Эта европейская страна с 1904-го года сжигает собственный мусор. Она так в этом поднаторела, что каждый год привозит для сжигания свыше 1,3 миллиона тонн ТКО дополнительно из Великобритании, Ирландии и Норвегии. На сжигание идет не все — самое ценное перерабатывается. В общей сложности, в Швеции сейчас работают 32 мусоросжигательных завода (МСЗ).

Стоит отметить, что в России сегодня проблема утилизации отходов встала как никогда остро. Длительное время в нашей стране предпочитали утилизировать ТКО на полигонах, но в 2018 г. стало ясно, что в Московском регионе и Татарстане места для этого уже нет. Важным этапом исправления ситуации выступит строительство силами «РТ-Инвест» (дочерняя компания «Ростеха») четырех МСЗ в Подмосковье и одного в Татарстане. В рамках проекта в Подмосковье также возведут 70 сортировочных станций, 50 перегрузочных станций и 11 мусороперерабатывающих комплексов. К тому же, среди населения будут вести разъяснительную работу о пользе раздельного сбора мусора.