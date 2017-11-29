На автосалоне в Детройте представят новый Audi A7 2019

В рамках автосалона в Детройте состоится официальная презентация премиального Audi A7 2019 модельного года. Для США будет предложена версия второго поколения купе с бензиновыми двигателями TFSI и полностью цифровой приборной панелью.

Второе поколение премиального четырехдверного купе будет представлено во время автосалона в Детройте через несколько дней. A7 2019 модельного года получила ряд дизайнерских решений от концепта Audi Prologue, который был представлен в прошлом году.

Новинка получила утонченны линии оптики и плавные очертания кузова. Салон нового купе будет расширен, что значительно повысит комфорт задних пассажиров. Купе Audi A7 2019 модельного года оснащено 4 сидениями. В списке оснащения нового поколения Audi A7 числится информационно-развлекательная система MMI, а также оцифрованная панель приборов Virtual Cockpit.

Новинка для США будет оснащена турбодвигателем V6 TFSI объемом 3 литра. А позднее компания представит плагин-гибридное исполнение купе.