Отмененные в Китае запреты не привели к увеличению рождаемости в стране. Правительство смягчило политику планирования семьи, но результат оказался противоположным запланированному.

В 2016 году в Китае отменили запрет «одна семья – один ребенок». Теперь каждой семье разрешено иметь по два ребенка.

Такой шаг был обусловлен тем фактом, что в Китае отметили тенденцию к тому, что население быстро стареет.

Однако отмена жестких запретов не изменила ситуацию. За прошедший год рождаемость в стране снизилась на 3,5%. Специалисты объяснили, что сегодня во многих парах откладывают беременность. А также постепенно уменьшается количество женщин репродуктивного возраста.

Эксперты отмечают, что численность пожилого к 2035 году увеличится в два раза и составит около 400 млн. человек. Это вызовет проблемы в области социальной поддержки и здравоохранении.

Отмена запретов дала неожиданный результат. Власти Китая озадачены. Между тем, рождаемость в регионе остается на уровне выше среднего за последние пять лет.