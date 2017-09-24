Составлен ТОП-3 наиболее популярных китайских машин в РФ

За китайскими автомобилями прочно укрепилась репутация ненадежных, некачественных и постоянно ломающихся машин, потому им часто не доверяют. Но они имеют довольно внушительное преимущество - хороший список функций и оснащения за приемлемую цену.

Журналисты портала "ВладТайм" составили ТОП-3 китайских авто на рынке РФ. В последнее время наблюдаются значительные изменения в китайском автопроме, что подразумевает улучшение качества изготовления автомобилей. Одной из наиболее востребованных машин в РФ является Lifan X60, привлекающий россияне своей доступностью в SUV-сегменте среди иномарок. Недавно авто подверглось рестайлингу, и теперь подобно Lifan MyWay. Кроссовер получит строгое оформление внешности, а салон довольно существенный функционал. Под капотом Lifan X60 разместился бензиновый агрегат объемом 1,8 литра с отдачей 128 л.с. Он работает в паре с МКПП или вариатором CVT. За него придется отдать от 709 900 рублей.

На втором месте расположился компактный кроссовер Changan CS35. Он стал популярен среди российских автолюбителей, благодаря своим компактным размерам, экономичности и стильному дизайну. В моторном отсеке авто разместился 113-сильный двигатель объемом 1,6 литра. В действие он приводится 5-ступенчатой МКПП или 4-скоростной АКПП. Стоимость кроссовера стартует с отметки в 799 900 рублей.

ТОП-3 закрывает Geely Emgrand 7, являющийся несколько лет самым продаваемым седаном в РФ и за рубежом. Он получил интересный внешний дизайн, что и стало причиной того, что на нем остановили выбор автомобилисты. В России он предлагается с 1,5- и 1,8-литровыми моторами, генерирующими 106 и 129 «лошадок». Они функционируют в тандеме с МКПП и CVT. Его ценник стартует с 649 000 рублей.