Назван ТОП-10 ошибок при покупке автомобиля

Специалисты назвали 10 ошибок, совершаемых людьми при желании приобрести автомобиль. Первой в списке обозначена необъяснимая тяга к автомобилю конкретной марки, продиктованная эмоциями, что является неразумной тратой денег.

Помимо того, большой ошибкой считается отказ покупателя от проведения тест-драйва, так как только прокатившись на авто, человек сможет узнать о нем все. Не нужно отказываться от акций и торга. Дилеры часто намеренно не говорят о спецпредложениях, потому не стоит стесняться поинтересоваться о них.

Четвертой ошибкой выступает оформление кредита в слепую, стоит помнить, что займов без переплат не бывает. Часто в дилерском центре предлагается машина с внушительной скидкой, но при этом нужно разобраться в том, в чем больше нуждается покупатель: в скидке либо авто.

Шестой ошибкой считается отказ от внедрения систем безопасности. На это лучше не жалеть никаких средств. Неправильный выбор опций удорожает авто, потому стоит выбрать тот функциональный пакет, который пригодится. Еще бывает, что люди не хотят проводить диагностику подержанного авто в СТО. Такие авто получили предпродажную подготовку, скрывающую их изъяны. Не стоит также менять старое авто на новое, ибо машина, предоставленная клиентом, низко оценивается. Согласие покупателя на длительную гарантию только увеличивает затраты.