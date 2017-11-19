BMW 3 с двигателем Honda выставлен на продажу

Речь идет о старом BMW 3 в кузове E30. В моторном отсеке двухдверного автомобиля находится двигатель родстера Honda S2000. Транспортное средство выставлено на продажу на сайте eBay.

Владелец купе BMW 3 с двигателем от Honda готов расстаться с автомобилем за 15 000 фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей). Автомобиль доработан тормозной системой модели M3, а также имеет регулируемую винтовую подвеску.

Агрегат родстера Honda S2000, установленный на продаваемом BMW 3, укомплектован приводным нагнетателем, получил новые форсунки и блок электронного управления. Производительность мотора составляет 370 лошадиных сил. Если доработать этот двигатель, то его мощность вырастет до 456 л.с. Весит автомобиль 970 килограммов.

Также купе имеет под капотом высокопроизводительную топливную систему. Кроме этого, BMW 3 с мотором Honda имеет самоблокирующийся дифференциал в задней оси, углеволоконный обвес М3, выпускной тракт из нержавеющей стали, каркас безопасности, съемное рулевое колесо, а также кресла и ремни спортивного образца.