Уникальная подземная гора обнаружена в Китае. Ее происхождение связывают с мифологической историей.

На востоке Китая обнаружено уникальное природное явление. Это гора, которая расположена под землей. На поверхности она выглядит как небольшой камень, размеры которого составляют 60 сантиметров в высоту и около 1,5 метров в ширину.

Легенды, связанные с этой горой, известны с давних пор всем жителям Китая. Однако только недавно удалось обнаружить эту гору. Подняться на ее вершину можно без особых усилий. Для этого достаточно лишь сделать один шаг.

Уникальную гору назвали Цзин. Точная глубина, на которую уходит вниз природный объект, не известно. Однако предполагается, что в толще земли она ушла почти на 50 метров.

Известно, что люди издавна пытали докопаться до основания горы. Но сделать этого никому не удалось. Сейчас же местные власти строго охраняют объект и запрещают производить какие-либо раскопки или откалывать на память кусочки камня.

Существует история, которая объясняет, почему гора растет в обратном направлении. Считается, что некая глупая женщина однажды справила малую нужду на вершине Цзин. Гору это оскорбило, поэтому она обиделась и стала расти под землю.