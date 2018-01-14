Белорусский фермер создал комбайн с электромотором от Tesla

Илья Мусский, владелец птицефермы из белорусского города Витебск, своими руками создал полностью электрический зерноуборочный комбайн. Модель представляет собой машину СК-6 «Колос», которая оснащена двигателем от производительного электрокара Tesla Model S P85.

По данным белорусский порталов, господин Мусский приобрел подержанный комбайн СК-6 «Колос», который имел неплохо сохранившиеся детали и вышедший из строя кузов. Товарищи из Соединенных Штатов в шутку посоветовали фермеру установить на машину мотор от электрокара Tesla, но сам умелец всерьёз задумался о реализации такого проекта.

Фермер отметил, что в его деле комбайн играет важную роль, но арендовать такую машину очень дорого. Кроме того, по мнению умельца, собирать урожай своей машиной намного приятнее.

В итоге СК-6 «Колос» всё же получил мотор от Tesla Model S – электрокар был выкуплен у бывшего владельца после ДТП. В результате машина получила на 100 «лошадок» больше, чем комбайн «Палессе GS10». Запаса хода модели в случае Tesla Model S должно хватить на 425 километров, но массивный комбайн будет расходовать больше электричества.