Дизайнеры раскрыли внешность нового Mercedes-AMG GLS 63

Не так давно на тестах был замечен «заряженный» внедорожник Mercedes-AMG GLS 63, который готовится к публичному дебюту. Никита Чуйко, дизайнер российского портала «Колёса.ру», попытался представить, как будет выглядеть долгожданный SUV без камуфляжа.

Новый Mercedes-AMG GLS 63 получит стильную решетку Panamericana, которая отличается вертикальными хромированными сечениями и большим логотипом марки. Данная решетка изначально дебютировала на Mercedes-AMG GT3, но в дальнейшем стала «знаком отличия» для самых мощных моделей AMG.

Задняя часть кузова нового Mercedes-AMG GLS 63 получила зауженные светодиодные осветители, которые посажены несколько выше, чем у актуальной модели. Также нельзя не отметить сдвоенные патрубки выпускной системы и компактный черный диффузор.

Текущее поколение кроссовера Mercedes-AMG GLS 63 приводится в движение могучим битурбированным мотором V8, который генерирует 584 лошадиные силы. В России автомобиль можно приобрести по цене в 10 700 000 рублей.