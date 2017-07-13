В сети появились фото Audi SQ8 практически без комуфляжа

Автолюбитель в Подмосковье сделал фото будущего внедорожника Audi SQ8. На шпионских снимках практически отсутствует камуфляж кузова.

Хотя официальной премьеры Q8 еще не было, ее дизайн ни для кого не секрет. Модель предстала без маскировки даже на дорогах Москвы во время дорожного тестирования. Автомобиль напоминает Audi Q7, но есть много отличий. Изменился кузов автомобиля: передняя часть была переработана, уменьшили задний свес, а также крыша модели стала ниже.Автомобиль отличается увеличенными воздухозаборниками на переднем бампере. Салон Audi SQ8 будет оснащен тремя дисплеями.

Скорее всего модель получит 4,0-литровый дизельный двигатель с турбонаддувом мощность которого составит 435 лошадиных сил в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач. Однако SQ8 может оказаться и гибридной моделью. Дебют модели по предварительной информации состоится в конце апреля - начале июня текущего года на презентации в Пекине.