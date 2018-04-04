Китайский производитель BAIC рассекретил роскошный внедорожник Beijing BJ40 Plus 2018 года, который стал крупнее. Новинка была разработана по аналогии с Jeep Wrangler, поэтому получила рамную конструкцию и неразрезанный задний мост.

Особенностью роскошной версии BAIC Beijing BJ40 Plus стали большие расширители арок колес, что увеличило ширину модели на 83 мм. Внедорожник оснастили иной решеткой радиатора, светодиодной оптикой, накладками на бамперы с красными фонарями, а также рядом хромированных элементов дизайна.

В интерьере BAIC Beijing BJ40 Plus также произошло множество изменений. Внедорожник получил иную переднюю модель, дефлекторы обдува, «парящую» систему мультимедиа, электронную панель приборов и электрическая регулировка переднего ряда кресел. В линейке двигателей Beijing BJ40 Plus 2018 года изменений не произошло. На данный момент стоимость новинки неизвестна.