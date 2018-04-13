Эксперты рассказали о привычках водителей, способных «убить» даже новое авто

Хотя у каждого автомобиля со временем случаются поломки, некоторые действия автовладельцев могут значительно уменьшить срок службы транспортного средства.

Экспертами был создан рейтинг действий, чреватых плохими последствиями для автомобиля. Самая распространенная и вредоносная привычка водителя – езда с полупустым баком. Если машина не новая, это тем более может послужить причиной поломки. Эксперты советуют следить за тем, чтобы бак был заполнен хотя бы на 80%.

На втором месте – водители часто перегружают автомобиль. У каждого транспортного средства есть своя грузоподъемность, и если ее игнорировать - машина будет изнашиваться в ускоренных темпах.

Также не стоит забывать прогревать двигатель и не делать резких стартов. Специалисты рекомендуют использовать «ручник» для того чтобы уменьшить нагрузку на сцепление. Для этого стоит использовать его не только на склоне, но и на прямой дороге.