Составлен список причин, по которым россияне могут сменить автомобиль

В этом месяце эксперты провели опрос, среди автомобилистов России и составили рейтинг причин смены автомобиля. Большинству автомобилистов просто надоела их старая машина.

Участвующие в опросе автомобилисты, ответили по поводу причин смены автомобиля. Более 43% подчеркнули, что хотели бы сменить свое транспортное средство из-за того, что оно уже надоело, еще 40,5% сообщили, что готовы это сделать, так как теперь появилось больше денег. Треть сообщила, что им уже надоели поломки и ремонты, поэтому не против полностью обновить свой автомобиль. Еще 25,5% отметили, что причиной смены автомобиля является изменение семейного положения.

Кроме того, 17% респондентов отметили, что могут продать автомобиль в случае необходимости денег. Еще 16% могут пожертвовать автомобилем ради хобби, или же в случае аварии, в которой машина сильно пострадает. Лишь 9,6% подметили, что могут полностью отказаться от "железного друга", если возрастут цены на обслуживание.