Перечислены бестселлеры марки Mercedes-Benz в России

На российском автомобильном рынке за первый квартал нынешнего года было продано на 5,3% больше автомобилей Mercedes-Benz, чем в аналогичном периоде прошедшего года. Реализовано 7 469 машин за три месяца.

Самым популярным оказался GLC-Class, реализованный на 35% больше, чем в первые три месяца 2017 года. Было продано 1 568 автомобилей GLC-Class. Следующее место занимает GLE-Class, реализованный в количестве 1 402 единиц, что больше такого же периода прошлого года на 29%.

Третье место получил бизнес вариант в кузове седан E-Class. Автомобиль был куплен 1 247 раз, что говорит о росте популярности на 4,4%. Следом идет C-Class с показателем меньше прошлого года на 23,2%, и реализацией 732 машины. Стоит отметить S-Class с показателем продаж больше на 14,8% (661 автомобиль) и GL-Class, реализованный 608 раз, что меньше первого квартала прошлого года на 26%.