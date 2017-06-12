В 2023 году Audi планирует реализовывать на рынке КНР 1 200 000 машин

Компания Audi решительно настроена поднимать свой уровень реализации на китайском рынке. Были подведены итоги продаж за 2017 год и выяснено, что Audi в Китае набирает популярность. Китайский автомобильный рынок стал для немецкого бренда самым крупным рынком сбыта.

Для того чтобы удержать на себе внимание публики, компания планирует до 2022 года выпустить в Китае 10 новых моделей. Машины будут принадлежать очень популярному сегодня семейству SUV, а также получат электрические моторы, которые также набирают популярность среди автолюбителей.

Третья часть от всех продаж иностранной марки Audi производится в Китае. Из них 40% занимают кроссоверы и внедорожники. Автомобильный завод FAW-Volkswagen в Китае, может выпускать 150 000 автомобилей в год. Он способен производить новые модели Audi Q. На заводе частично роботизированная система. Сварочные и покрасочные работы выполняют 510 роботов.