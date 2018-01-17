Эксперты рассказали, чем газ лучше бензина

Автомобили, работающие на газомоторном топливе, давно уже пользуются популярностью во многих странах, но многие все еще со скептицизмом относятся к такому виду транспорта. Эксперты поведали о преимуществах газа перед бензином.

Автолюбители отрицательно относятся к метану, так как он имеет неприятный запах, который якобы появляется в салоне авто. По словам специалистов, такая проблема может возникнуть при разгерметизации разных систем топливной системы или агрегата. Неполадки вполне могут возникнуть при некачественной установке ГБО или несвоевременном техническом сервисе.

Довольно часто автомобилисты отказываются от газа, так как опасаются взрыва либо возгорания. Эксперты объясняют, что метан в 1,6 раза легче воздуха. При утечке метан не накапливается в кузове, и выветривается из авто. Поджечь газ не так уж и просто. Если ГБО внедрялось квалифицированными инженерами, то утечка вообще не произойдет.

Стоит отметить еще одно заблуждение автолюбителей, это то, что двигатель теряет мощность. Частично это соответствует действительности, но потеря мощности на газе достигает 5-10%. Некоторые авто могут потерять столько мощности из-за включенного кондиционера.