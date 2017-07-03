BMW 6-series получит новый дизельный агрегат

Хэтчбек BMW 6-series GT ранее выпускался только с одним агрегатом, объемом 2,0 литра. Теперь же, разработчики добавили еще один мотор того же объема, однако работающий на дизельном топливе.

Изначально хэтчбеки BMW 6-series GT комплектовались только одним 2,0-литровым бензиновым двигателем на 258 лошадиных сил. Предпочтение отдавалось более производительным 3,0-литровым моторам. Но теперь время "господства" бензинового агрегата прошло и компания добавила в моторную линейку Common Rail - 2,0-литровый турбированный дизельный двигатель, способный выдавать 190 лошадиных сил. Этому варианту силовой установки суждено стать популярным, ведь он доступен также и для базовой версии модели.

Турбодизельный Common Rail работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, что позволяет BMW 6-series GT разогнаться с нуля до сотни всего за 7,9 секунды. Но это не все достоинства агрегата, безусловно, что при покупке машины, важен ее расход. Хэтчбек BMW 620d GT, оснащенный Common Rail, в смешанном цикле потребляет всего 4,8 литра на 100 километров пути.